Il 13 febbraio 2012 il primo lancio del vettore europeo Vega

Il 13 febbraio 2012 è avvenuto il lancio inaugurale del razzo Vega, denominato VV01. Dopo 9 anni di sviluppo da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Centro Nazionale di Studi Spaziali francese (CNES) e l’industria, il vettore ha preso il volo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese.

A bordo, Vega trasportava 9 satelliti, tra cui il satellite LARES per esperimenti di relatività laser e ALMASat-1 dell’ASI, insieme a 7 CubeSats sviluppati da università europee. Dopo il decollo, il quarto stadio AVUM ha raggiunto un’orbita circolare a 1450 km per rilasciare LARES, per poi abbassare il perigeo a 350 km e dispiegare gli altri satelliti.

La missione VV01 aveva l’obiettivo di qualificare l’intero sistema Vega, dal lanciatore alle infrastrutture di terra e alle operazioni di volo. I dati raccolti hanno permesso di verificare le prestazioni del razzo e le condizioni ambientali affrontate dai payload, confermando il successo del nuovo vettore europeo.

