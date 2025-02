Il 17 febbraio 1600 il rogo di Giordano Bruno

MeteoWeb

Il 17 febbraio 1600 il filosofo, scienziato e teologo Giordano Bruno fu arso vivo in piazza Campo de’ Fiori, a Roma. La Chiesa cattolica lo condannò per eresia a causa delle sue idee rivoluzionarie, che mettevano in discussione dogmi consolidati. Bruno sosteneva l’infinità dell’universo e la molteplicità dei mondi, concetti basati su intuizioni scientifiche che anticipavano le teorie cosmologiche moderne. La sua visione andava oltre quella copernicana: non solo la Terra non era al centro dell’universo, ma l’universo stesso non aveva un centro. Tali idee minavano l’autorità ecclesiastica, che vedeva nell’ordine cosmico una manifestazione della volontà divina.

Il processo, durato 8 anni, si concluse con una condanna esemplare. Bruno fu giustiziato con la lingua serrata da una mordacchia, affinché non potesse parlare. Morì da martire del libero pensiero, rifiutandosi di abiurare le sue idee.

Oggi, il suo sacrificio è un simbolo della lotta per la libertà intellettuale. La scienza ha confermato molte delle sue intuizioni, rendendolo una figura chiave nella storia del pensiero scientifico. In Campo de’ Fiori, una statua lo ricorda come un eroe della conoscenza contro l’oscurantismo.

