Il 17 febbraio 1965 il lancio di Ranger 8, viaggio verso Mare Tranquillitatis

Il 17 febbraio 1965, la NASA lanciò la sonda Ranger 8 con l’obiettivo di ottenere immagini dettagliate della superficie lunare. Questa missione, parte del Programma Ranger, fu cruciale per la futura esplorazione della Luna, fornendo fotografie ad alta risoluzione della regione nota come Mare Tranquillitatis.

Dopo un viaggio di circa 65 ore, Ranger 8 trasmise oltre 7.000 immagini prima di schiantarsi sulla superficie lunare il 20 febbraio. Le fotografie dettagliate permisero agli scienziati di valutare la conformazione del suolo e identificare un sito sicuro per l’allunaggio. Grazie a questi dati, la NASA scelse proprio Mare Tranquillitatis come destinazione per la storica missione Apollo 11, che nel 1969 vide Neil Armstrong e Buzz Aldrin compiere i primi passi umani sulla Luna.

Il successo di Ranger 8 segnò un passo fondamentale nella corsa allo Spazio, dimostrando l’importanza della ricognizione robotica per le missioni umane. Le immagini inviate aprirono la strada a una nuova era dell’esplorazione lunare, confermando la validità delle strategie di atterraggio e contribuendo al successo della prima missione con equipaggio sulla Luna.

