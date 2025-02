17enne uccisa da squalo in Australia: terzo caso in 5 settimane

MeteoWeb

Uno squalo ha attaccato e ucciso una ragazza di 17 anni che nuotava al largo di un’isola dell’Australia orientale. Lo hanno dichiarato le autorità, nel terzo attacco mortale segnalato nel Paese in poco più di cinque settimane. L’adolescente si trovava nei pressi di Woorim Beach, una popolare località per il surf a Bribie Island, circa 50km a nord di Brisbane, la capitale dello Stato del Queensland, quando è avvenuto l’attacco. I soccorritori si sono precipitati per cercare di salvare la ragazza, che però “ha riportato ferite gravi ed è morta” circa 15 minuti dopo, secondo la Polizia.

Si tratta del secondo attacco mortale di squali in Australia quest’anno e il terzo dal 28 dicembre. Il 2 gennaio, un surfista di 28 anni è stato attaccato da uno squalo sulla spiaggia di Granites, nell’Australia meridionale, ed è morto. Pochi giorni prima, uno squalo ha ucciso un pastore di 40 anni che stava pescando con la sua famiglia nelle acque della Grande Barriera Corallina, sulla costa orientale del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.