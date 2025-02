Il 18 febbraio 1930 la scoperta di Plutone, un nuovo mondo nel Sistema Solare

MeteoWeb

Il 18 febbraio 1930 Clyde Tombaugh, un astronomo americano, compì una scoperta che avrebbe cambiato la nostra comprensione del Sistema Solare: il pianeta nano Plutone. Tombaugh, lavorando presso l’osservatorio Lowell in Arizona, stava cercando un “Nono Pianeta” previsto da teorie precedenti che ipotizzavano l’esistenza di un corpo lontano oltre Nettuno. Utilizzando un telescopio a riflessione, Tombaugh studiò centinaia di immagini del cielo notturno e notò un oggetto che si muoveva rispetto alle stelle fisse.

Questa scoperta rappresentò un momento storico per l’astronomia. Plutone, inizialmente considerato il 9° pianeta del Sistema Solare, suscitò l’entusiasmo della comunità scientifica e del pubblico. Tuttavia, negli anni successivi, la classificazione di Plutone fu oggetto di dibattito. Nel 2006, l’Unione Astronomica Internazionale lo declassò a “pianeta nano“, una categoria che include corpi celesti che non soddisfano tutti i criteri necessari per essere considerati pianeti veri e propri.

La scoperta di Plutone ha comunque segnato una pietra miliare nell’esplorazione del Sistema Solare, stimolando ulteriori ricerche e approfondimenti sulla regione misteriosa e lontana del Sistema Solare, la Fascia di Kuiper, dove Plutone è ancora oggi uno degli oggetti più affascinanti.

