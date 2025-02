Il 2 febbraio 1925 la “corsa del siero”, quando i cani salvarono Nome

MeteoWeb

Il 2 febbraio 1925 una slitta trainata da cani raggiunse Nome, in Alaska, portando un carico vitale: il siero antidifterico necessario per fermare un’epidemia letale. Questo episodio eroico, noto come la “Grande Corsa della Misericordia”, salvò centinaia di vite e divenne un simbolo di resistenza e cooperazione tra uomo e natura. L’epidemia di difterite minacciava la piccola comunità di Nome, isolata dal rigido inverno artico. Le scorte di siero erano esaurite e l’unico modo per ricevere il farmaco era attraverso una staffetta di mushers (conduttori di slitte) e i loro cani. In soli 5 giorni e mezzo, 20 squadre coprirono circa 1.085 km in condizioni estreme, tra bufere di neve e temperature fino a -50°C. Il cane Balto, che guidò l’ultima tratta, divenne un’icona di coraggio.

L’impresa ispirò la creazione della celebre corsa di slitte Iditarod, che ogni anno rievoca il sacrificio e la determinazione dei mushers e dei loro cani. Oltre al suo valore storico, la corsa del siero rappresenta una straordinaria testimonianza dell’importanza della logistica medica in condizioni estreme e del legame speciale tra uomo e animale.

