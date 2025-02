Il 20 febbraio 1965 la sonda Ranger 8 si schianta sulla Luna

MeteoWeb

Il 20 febbraio 1965 la sonda spaziale Ranger 8 si schiantava sulla superficie lunare, segnando un passo cruciale nella preparazione del Programma Apollo della NASA. Lanciata con l’obiettivo di fotografare in alta risoluzione la Luna, la missione aveva il compito di identificare potenziali siti di atterraggio per gli astronauti americani. La Ranger 8 riuscì a trasmettere oltre 7mila immagini prima di impattare sulla superficie lunare, fornendo dati fondamentali per la scelta dei luoghi in cui i futuri astronauti avrebbero posato piede.

La missione, parte di una serie di esperimenti volti a preparare il terreno per l’Apollo 11, aveva l’obiettivo di migliorare la conoscenza della geografia lunare, in particolare riguardo alla composizione e al terreno. Le immagini raccolte furono utilizzate per studiare le caratteristiche della superficie, come la presenza di crateri, rocce e polvere lunare, aspetti cruciali per la sicurezza delle future missioni.

Il successo di Ranger 8 rappresentò una tappa fondamentale nello sviluppo delle tecnologie necessarie per l’esplorazione spaziale e contribuì in modo determinante alla riuscita dell’atterraggio sulla Luna nel 1969. Con questa missione, gli Stati Uniti si avvicinavano sempre di più al sogno dell’umanità: camminare sulla Luna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.