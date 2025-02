Il 22 febbraio 1512 moriva l’esploratore fiorentino Amerigo Vespucci

MeteoWeb

Il 22 febbraio 1512 moriva a Siviglia Amerigo Vespucci, l’esploratore fiorentino che contribuì a ridefinire la geografia del mondo. Nato nel 1454 a Firenze, Vespucci fu mercante, navigatore e cartografo. Tra il 1497 e il 1504 partecipò a diverse spedizioni lungo le coste del Nuovo Mondo, dimostrando che le terre scoperte da Cristoforo Colombo non erano l’Asia, ma un continente sconosciuto.

A differenza di Colombo, che credeva di aver raggiunto l’India, Vespucci intuì la reale natura di quelle terre, descrivendole nei suoi resoconti con dettagli scientifici e geografici. Le sue lettere ebbero un’enorme diffusione in Europa e influenzarono il cartografo tedesco Martin Waldseemüller, che nel 1507 pubblicò una mappa del mondo in cui il nuovo continente veniva chiamato “America” in onore di Vespucci.

Negli anni successivi, Vespucci entrò al servizio della Spagna come Piloto Mayor, incaricato di formare e supervisionare i navigatori della Casa de Contratación. Morì a Siviglia nel 1512, lasciando un’eredità indelebile nella storia delle esplorazioni. Il suo nome è oggi legato per sempre al continente americano, simbolo della scoperta di un mondo nuovo.

