Il 23 febbraio 1986 l’esplosione della supernova che ha rivoluzionato l’astronomia

Il 23 febbraio 1987 gli astronomi di tutto il mondo osservarono un evento straordinario: una supernova esplose nella Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea situata a circa 168mila anni luce dalla Terra. Denominata SN 1987A, questa fu la supernova più vicina mai osservata negli ultimi 400 anni, offrendo un’opportunità unica per studiare in dettaglio il fenomeno dell’esplosione stellare.

L’evento fu inizialmente rilevato dai telescopi in Cile e confermato poco dopo da osservatori in tutto il mondo. La supernova derivava dalla morte di una stella massiccia, Sanduleak -69° 202, che collassò su sé stessa innescando un’esplosione di energia senza precedenti. Oltre alla luce visibile, gli scienziati rilevarono anche un flusso di neutrini, particelle elementari emesse durante il collasso stellare, confermando così le teorie sulla fusione nucleare nelle supernove.

SN 1987A ha permesso agli astronomi di comprendere meglio il ciclo di vita delle stelle, l’evoluzione degli elementi chimici nell’universo e il ruolo delle supernove nella formazione delle nebulose. Ancora oggi, il suo residuo viene studiato per svelare nuovi segreti sull’universo.

