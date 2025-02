Il 6 febbraio 2018 il primo lancio del razzo Falcon Heavy

MeteoWeb

Il primo volo dimostrativo del razzo Falcon Heavy di SpaceX ha avuto luogo il 6 febbraio 2018, dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il volo ha posizionato una Tesla Roadster, agganciata al suo secondo stadio, in orbita solare fino all’orbita di Marte. Il Falcon Heavy è composto da 3 booster riutilizzabili primo stadio del Falcon 9 legati insieme uno accanto all’altro. La combinazione ha creato il razzo operativo più potente dell’epoca, i suoi 27 motori Merlin combinati generano più di 5 milioni di libbre di spinta, sufficienti per posizionare 141.000 libbre in un’orbita terrestre a bassa inclinazione o inviare 37.000 libbre su Marte.

Il Falcon Heavy dimostrativo è decollato dalla rampa di lancio 39A nel pomeriggio ora locale del 6 febbraio 2018. Dopo il burnout e lo sgancio, i 2 booster laterali hanno effettuato spettacolari atterraggi paralleli nelle zone di atterraggio 1 e 2 della Cape Canaveral Air Force Station, ribattezzata Cape Canaveral Space Force Station nel dicembre 2020. Due dei motori del nucleo centrale non si sono accesi per la combustione di atterraggio, impedendo il recupero di quello stadio sulla nave drone nell’Oceano Atlantico. Per questo volo dimostrativo, il Falcon Heavy trasportava una Tesla Roadster come unico carico utile, fissata in modo permanente al secondo stadio del razzo. Al volante della Tesla sedeva un manichino soprannominato Starman, che indossava una tuta di lancio e rientro della SpaceX.

Lo stadio superiore del Falcon Heavy, con la Tesla Roadster attaccata, è entrato in un’orbita di parcheggio ellittica attorno alla Terra, passando attraverso le fasce di radiazione di Van Allen del pianeta. Le telecamere di bordo hanno continuato a trasmettere in streaming le immagini di Starman e della Tesla con la Terra sullo sfondo fino a quando le batterie non si sono esaurite 4 ore dopo il lancio. Due ore dopo, il secondo stadio si è riacceso per inviare questo e la Tesla in un’orbita eliocentrica con il suo punto più lontano oltre l’orbita di Marte.

