Il 7 febbraio 1984 la prima passeggiata spaziale senza “guinzaglio”

MeteoWeb

Il 7 febbraio 1984 la NASA ha scritto una pagina storica dell’esplorazione spaziale. Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart divennero i primi esseri umani a fluttuare liberamente nello Spazio senza essere collegati ad un veicolo. L’evento avvenne durante la missione dello Space Shuttle Challenger (STS-41-B), grazie all’uso della Unità di Manovra Manned Maneuvering Unit (MMU), un dispositivo a propulsione autonoma.

McCandless, immortalato in una celebre fotografia mentre fluttuava a decine di metri dallo Shuttle, testò il funzionamento della MMU, un jetpack alimentato a gas azoto che permetteva agli astronauti di spostarsi in completa autonomia. Questo successo dimostrò la possibilità di effettuare riparazioni e operazioni al di fuori delle navicelle senza l’uso del tradizionale cavo di sicurezza.

L’impresa segnò un passo fondamentale per le missioni future, inclusi gli interventi sulla Stazione Spaziale Internazionale e il recupero di satelliti. Sebbene l’MMU non sia più in uso, la sua tecnologia ha aperto la strada ai moderni sistemi di mobilità extraveicolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.