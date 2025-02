Il 9 febbraio 1971 il ritorno trionfale dell’Apollo 14

MeteoWeb

Il 9 febbraio 1971 la missione Apollo 14 fece ritorno sulla Terra, concludendo con successo il terzo allunaggio nella storia dell’umanità. La capsula con gli astronauti Alan Shepard, Edgar Mitchell e Stuart Roosa ammarò nell’Oceano Pacifico dopo nove giorni di missione spaziale. Lanciata il 31 gennaio, Apollo 14 atterrò sulla Luna il 5 febbraio, portando Shepard e Mitchell sulla superficie lunare nella regione accidentata di Fra Mauro, un’area inizialmente destinata ad Apollo 13. Durante le 33 ore sul suolo lunare, gli astronauti raccolsero circa 42 kg di campioni di roccia e condussero esperimenti scientifici cruciali per comprendere la geologia lunare. Celebre rimane il momento in cui Shepard colpì due palline da golf sulla Luna, dimostrando gli effetti della bassa gravità.

Il viaggio di ritorno non fu privo di tensioni: problemi con il sistema di attracco del modulo lunare richiesero manovre complesse per garantire il rientro sicuro. Nonostante le difficoltà, Apollo 14 segnò un grande successo per il programma spaziale americano, confermando la capacità della NASA di superare le sfide dopo il fallimento dell’Apollo 13.

