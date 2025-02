A letto per 2 mesi: il singolare esperimento per proteggere gli astronauti | VIDEO

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato un video che mostra un gruppo di volontari che sta trascorrendo un periodo di 2 mesi sdraiato a letto, con i piedi sollevati e una spalla sempre a contatto con il materasso, anche mentre mangiano, fanno la doccia e usano il bagno. Si tratta di uno studio estremo, che sta aiutando gli scienziati a capire come i viaggi spaziali influiscono sul corpo umano e come mantenere in salute gli astronauti durante le lunghe missioni.

La microgravità causa perdita di massa muscolare e ossea, spostamenti di fluidi e altri cambiamenti fisiologici simili a quelli sperimentati dai pazienti costretti a letto sulla Terra. Studiando i volontari qui sulla Terra, i ricercatori possono sviluppare contromisure migliori per gli astronauti e persino migliorare i trattamenti per condizioni mediche come l’osteoporosi.

In questo studio, i partecipanti sono divisi in 3 gruppi: uno rimane a letto senza fare esercizio, un altro pedala a letto per imitare gli allenamenti degli astronauti e un terzo pedala mentre si trova in una centrifuga che simula la gravità artificiale. Gli scienziati sperano che la gravità artificiale possa diventare uno strumento chiave per proteggere gli astronauti durante le missioni nello Spazio profondo.

