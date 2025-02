Abruzzo da cartolina: sole e neve fresca sulle piste da Campo Imperatore a Roccaraso, passando per la Majelletta

MeteoWeb

Dopo una giornata caratterizzata da maltempo e nevicate, il sole è tornato a splendere sui rilievi abruzzesi, regalando scenari straordinari nelle principali località sciistiche della regione. L’abbondante neve fresca depositatasi nelle ultime 24 ore ha trasformato il paesaggio in una perfetta cornice invernale, creando condizioni ideali per gli appassionati degli sport sulla neve.

A Roccaraso Aremogna, le basse quote presentano ancora qualche nube residua, ma al di sopra dei 1600 metri il cielo è completamente sereno e la giornata si mostra in tutto il suo splendore. Il manto nevoso risulta particolarmente generoso, con oltre 30 cm di neve fresca che rendono le piste perfette per una giornata di sci. Le temperature si mantengono su valori prettamente invernali, contribuendo a preservare la qualità della neve e garantendo un’esperienza ottimale per sciatori e snowboarder.

Sulla Majelletta il paesaggio non è da meno: la neve fresca abbonda e le piste sono pronte ad accogliere gli appassionati della montagna. Il Rifugio Pomilio, punto di riferimento per gli escursionisti e i turisti della zona, si presenta immerso in un candido manto nevoso, offrendo un’atmosfera tipicamente invernale e suggestiva. Le condizioni meteo favorevoli e l’ottima preparazione delle piste rendono la giornata perfetta per godersi la montagna in tutta sicurezza.

Anche il Gran Sasso e il massiccio del Sirente-Velino sono tornati a splendere sotto il sole, regalando panorami mozzafiato. A Campo Imperatore, il Centro Turistico Gran Sasso segnala l’apertura della funivia e della seggiovia delle Fontari, mentre al momento la Scindarella resta chiusa. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno reso il comprensorio ancora più affascinante, attirando sciatori e turisti desiderosi di vivere un’esperienza autentica sulle montagne abruzzesi.

Nel comprensorio di Ovindoli, la neve fresca ha ricoperto le piste a partire dai 1700 metri di altitudine, con accumuli che si aggirano tra i 15 e i 20 cm. Le condizioni risultano ottimali per la pratica dello sci e degli sport invernali, grazie a una combinazione perfetta tra innevamento naturale e temperature favorevoli alla conservazione del manto nevoso.

La giornata odierna segna dunque una svolta nelle condizioni meteorologiche, con un ritorno del bel tempo che permette di apprezzare appieno la bellezza delle montagne abruzzesi. Dopo il maltempo delle ultime ore, il sole e la neve fresca contribuiscono a rendere le località sciistiche della regione ancora più attraenti, regalando agli amanti della montagna una giornata perfetta per sciare e godersi l’aria pura dell’alta quota.

