Accordo per la fornitura di gas: cooperazione energetica tra due paesi

Turchia e Turkmenistan hanno firmato un accordo per consentire il flusso di gas turkmeno verso Ankara, segnalando un passo significativo nella cooperazione energetica tra i due Paesi. Lo ha affermato il ministro dell’Energia turca, Alparslan Bayraktar. L’accordo tra l’operatore di gasdotti statale turco BOTAS e Turkmengaz del Turkmenistan punta a far partire i flussi di gas il 1° marzo 2025. La Turchia consuma oltre 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Si affida a un mix di gas in condotta da Russia, Azerbaigian e Iran, insieme alle importazioni di GNL da vari fornitori. “Con questo accordo, su cui lavoriamo da molti anni, faremo progredire ulteriormente la cooperazione strategica tra i due Paesi, rafforzando al contemporaneo la sicurezza dell’approvazione del gas della nostra regione”, ha affermato Bayraktar.

