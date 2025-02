Addio a Enrico Di Salvo, uomo di scienza e fede: il messaggio da brividi sui social

MeteoWeb

Addio a Enrico Di Salvo, docente di Chirurgia generale all’Università Federico II. “Con immenso dolore, l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli e provincia esprime le proprie condoglianze. La sua vita è stata un faro di eccellenza, etica, dedizione e umanità”. “Di Salvo – si legge in una nota – ha lasciato un segno indelebile nella medicina, sia grazie alla sua instancabile attività didattica e clinica, sia per il suo impegno nelle missioni umanitarie in Africa e in Amazzonia. Attraverso queste esperienze, ha portato assistenza e speranza a popolazioni in condizioni di estrema difficoltà, incarnando i valori di solidarietà e responsabilità etica che ispirano la nostra professione”.

“Abbiamo perso un collega, un uomo straordinario e un grande amico”, dice il presidente Bruno Zuccarelli. “Ha sostenuto questo Ordine contribuendo negli anni a renderlo la casa di tutti i medici. Alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta la categoria. Per tutti noi resterà indelebile il suo ricordo”, conclude.

Il messaggio social

“Questa notte ho dovuto congedarmi da voi. Da questa vita che ho molto amato e in cui molto mi sono dato. Mi dispiace per gli errori che ho commesso, ma spero che, alla fine, il mio conto davanti al Signore risulterà abbastanza in positivo perché Egli possa accogliermi alle sue ginocchia. Ho amato molto, le cose e le persone belle, la poesia, i miei malati, gli ultimi della Terra e sopra tutto i miei figli e i miei nipotini, che sono stati il toccasana al mio spirito e il senso più profondo della mia esistenza in questi ultimi anni, in cui per fortuna ho imparato a liberarmi di tanto superfluo. Andare alla sostanza delle cose è stato andare incontro all’amore degli altri. Recuperare la grande lezione ricevuta dai miei genitori e dai miei Maestri, per i quali ho conservato sincero affetto e gratitudine.

Se in voi, come spero, ho lasciato qualche solco, non lasciate che si richiuda. E soprattutto mi auguro che venga proseguita la mia opera in Africa. Ci sono grandi religiosi, e laici, che spendono la propria esistenza per questo. Non lasciateli soli. E io starò con voi”. Si legge sulla pagina Facebook di Enrico Di Salvo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.