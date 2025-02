Clima, addio ai paesaggi innevati: la neve sta scomparendo sotto i nostri occhi

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, la neve in pianura è diventata un fenomeno sempre più raro, e questa percezione diffusa trova conferma nei dati scientifici. Un tempo, molte località abituate a vedere la neve ogni inverno potevano contare su paesaggi imbiancati con regolarità, mentre oggi episodi nevosi significativi risultano sempre più sporadici. Questa tendenza non è frutto del caso, ma la diretta conseguenza di un cambiamento climatico in atto che modifica profondamente le condizioni atmosferiche necessarie affinché la neve possa formarsi e depositarsi al suolo.

Il riscaldamento globale, determinato principalmente dalle attività umane, è il principale responsabile di questo fenomeno. L’aumento delle temperature medie comporta una progressiva riduzione delle ondate di freddo sufficientemente intense e durature per permettere nevicate fino a quote molto basse. Uno degli indicatori più significativi di questo mutamento è l’innalzamento della quota media dello zero termico, ovvero l’altitudine alla quale la temperatura dell’aria raggiunge lo zero gradi Celsius. Questo parametro è fondamentale per determinare dove la precipitazione possa cadere sotto forma di neve e attecchire al suolo senza sciogliersi rapidamente. Con ogni grado in più di riscaldamento globale, lo zero termico si innalza di circa 150-200 metri, restringendo progressivamente le aree in cui la neve può scendere e accumularsi in modo significativo.

Se in passato la neve in pianura era una presenza quasi certa in molte zone durante i mesi invernali, oggi il verificarsi di tali eventi dipende da condizioni sempre più particolari e difficili da raggiungere. La concomitanza tra aria fredda sufficiente e precipitazioni abbondanti è diventata un equilibrio delicato e instabile, spesso alterato da un clima più mite che trasforma le nevicate in pioggia anche in periodi in cui, qualche decennio fa, la neve sarebbe stata garantita. Questo non significa che la neve in pianura sia destinata a scomparire del tutto in tempi brevi, ma piuttosto che gli episodi nevosi saranno sempre meno frequenti e più brevi, relegati a situazioni meteorologiche eccezionali.

L’impatto di questo cambiamento non è solo paesaggistico o emotivo per chi è affezionato alle nevicate invernali, ma ha conseguenze concrete anche su settori economici come il turismo invernale e la gestione delle risorse idriche. Le montagne, che tradizionalmente fungono da riserve d’acqua grazie all’accumulo di neve che si scioglie gradualmente in primavera, stanno registrando nevicate sempre più scarse e tardive, con un conseguente effetto a catena sulla disponibilità d’acqua per le stagioni successive.

Le proiezioni climatiche indicano che, senza interventi significativi per ridurre le emissioni di gas serra e contenere l’aumento delle temperature globali, questa tendenza continuerà ad accentuarsi. L’unico modo per preservare, almeno in parte, il fragile equilibrio delle stagioni e delle nevicate è intervenire con politiche di mitigazione e adattamento, volte a ridurre l’impatto umano sul clima. La neve in pianura potrebbe non diventare un ricordo del tutto scomparso, ma la sua presenza sarà sempre più un’eccezione, piuttosto che una certezza, negli inverni del futuro.

