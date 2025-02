Aereo disperso in Alaska, il maltempo complica le ricerche

MeteoWeb

Sono in corso in Alaska le ricerche di un aereo scomparso con a bordo 10 persone. Il Bering Air Caravan è stato dato per disperso intorno alle 16 di giovedì ora locale mentre era in viaggio da Unalakleet a Nome con a bordo 9 passeggeri e il pilota. Le autorità stanno lavorando per determinare le ultime coordinate conosciute. Unalakleet è una comunità di circa 690 persone nell’Alaska occidentale, a circa 240 km a Sud/Est di Nome e 635 km a Nord/Ovest di Anchorage. A causa delle condizioni meteo e della visibilità, al momento le ricerche aeree sono limitate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.