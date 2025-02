Aeronautica Militare, donna incinta trasportata d’urgenza dalla Sardegna con volo militare

MeteoWeb

Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio, un volo da Cagliari a Milano di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza per una donna incinta in pericolo di vita e bisognosa di cure urgenti. L’urgente necessità di un intervento specialistico ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. La paziente, proveniente dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, è stata imbarcata all’aeroporto di Cagliari su un velivolo Falcon 900 intorno alle ore 14. Durante il volo di trasferimento la donna è costantemente assistita da una equipe medica.

Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Milano dopo circa un’ora di volo. Da qui la paziente è stata rapidamente trasferita a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato tempestivamente coordinato e attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

