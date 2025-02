Aeroporti sostenibili: ENEA ed ENAC presentano le linee guida per ridurre le emissioni di CO₂

MeteoWeb

Mercoledì 26 febbraio dalle ore 10 a Roma, ENEA ed ENAC presentano le Linee guida del progetto SAVES per ridurre le emissioni di CO₂ negli aeroporti grazie ai combustibili sostenibili e alle tecnologie a idrogeno ed elettriche (Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, via Santa Maria in Via 37/b). La presentazione avverrà nell’ambito del convegno “Il sistema Italia per la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente” promosso da Enac, in collaborazione con ENEA e GSE, al quale interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, il presidente di GSE Paolo Arrigoni e, per ENEA, il direttore generale Giorgio Graditi e la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.