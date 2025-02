Aggredito dai cani: uomo muore nel Palermitano

MeteoWeb

Tragedia nel Palermitano. Un uomo è morto dopo essere stato aggredito da alcuni cani in contrada Malfitano a Bagheria. È stato richiesto l’intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite erano molto gravi e profonde. Sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando per accertare cosa sia successo e soprattutto di chi siano i cani che si sono avventati sulla vittima.

