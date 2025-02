Aggressioni di cani, Intergruppo: “formare e responsabilizzare i proprietari, già presentate quattro proposte di legge”

MeteoWeb

Formare e responsabilizzare chi decide di accogliere un cane nella propria casa, anche indipendentemente dalla razza. È l’obiettivo che si propone l’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’ Ambiente, presieduto dall’On. Michela Vittoria Brambilla, per prevenire nuove tragedie dovute all’incompetenza e all’improvvisazione nella gestione dei cani o, peggio ancora, ad intenti criminali. L’Intergruppo, al momento, può contare su proposte presentate da quattro parlamentari aderenti: i deputati Mauro Malaguti, Walter Rizzetto e Beatriz Colombo (FdI) e la senatrice Michaela Biancofiore (Nm).

“Non è accettabile che cani decisamente impegnativi siano gestiti da proprietari o detentori non abbastanza preparati. Ne derivano purtroppo, gravi conseguenze sulle persone, come dimostrano i drammatici avvenimenti di questi giorni, e sul benessere degli animali, essi stessi “vittime” di “riferimenti” umani incapaci di controllarne il comportamento”, si legge in una nota dell’Integruppo.

“La materia è delicata e richiede un attento approfondimento che impegnerà l’Intergruppo nei prossimi giorni. Per il possesso o la detenzione di cani potenzialmente aggressivi e pericolosi sono tra l’altro previsti, a seconda delle proposte, una vera e propria licenza da chiedere al Questore, la frequenza di un corso di preparazione avanzato presso associazioni cinofile certificate dal ministero della Sanità e dell’ Interno, l’obbligo di iscrivere il cane in un apposito registro e di stipulare una polizza per i danni a terzi, una licenza obbligatoria dopo corso di base”, conclude la nota.

