Aliante precipita nel Lago di Varese: grave il pilota

Un aliante a motore è precipitato nel Lago di Varese, nello specchio d’acqua compreso tra Calcinate del Pesce e il Lido della Schiranna. Il pilota di 53 anni è in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 14.30, è in via di ricostruzione. Sul posto stanno intervenendo i mezzi del 118, con ambulanza ed elisoccorso, e quelli dei Vigili del Fuoco che, da Malpensa, hanno fatto alzare l’elicottero Drago dal quale è stato verricellato un soccorritore.

Il pilota era in stato di incoscienza in parte all’esterno della carlinga. È stato recuperato e trasportato a riva da un mezzo acquatico dei Vigili del Fuoco. Il personale del 118 ha intubato e stabilizzato l’uomo sul posto, e poi lo ha trasportato all’ospedale di Varese in codice rosso.

