Aliante si schianta in Valtellina: ipotesi bird strike, gravi marito e moglie | FOTO

MeteoWeb

Incidente aereo a Cino, in Valtellina: un aliante partito dalla base di Alzate Brianza (Como) si è schiantato dopo quasi 2 ore di volo nei boschi a circa 400 metri di quota. A bordo marito e moglie di 58 e 43 anni, rimasti gravemente feriti nell’impatto. Sul posto Areu, i vigili del fuoco di Sondrio e Morbegno e i carabinieri della compagnia di Chiavenna. L’uomo, che ha riportato vari traumi, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la donna è stata trasportata in una zona più accessibile e da lì all’ospedale di Gravedona in ambulanza. I carabinieri di Chiavenna dovranno ora accertare le cause dell’incidente.

I 2 piloti stavano cercando di stabilire un record mondiale: dopo le prove di ieri, ha spiegato Porto Aviation, l’azienda che produce l’ultraleggero, oggi il loro era “era un tentativo di certificare il record” con l’obiettivo dei 450 km/h. L’ipotesi, è stato evidenziato, è che ad aver causato l’incidente sia stato l’impatto con degli uccelli, un bird strike, visto che nell’apparecchio, un Risen superveloce, era rotto il vetro non il telaio. Nell’impatto il vetro ha colpito al volto i piloti. Con lo stesso aereo e un altro pilota, il 58enne questa estate ha stabilito un record con traversata transoceanica senza rifornimento in 11 ore.

I due hanno tentato un atterraggio di emergenza, come dimostra il fatto che avessero estratto i flap e il carrello, ma il trauma agli occhi ha reso praticamente impossibile vedere e quindi hanno azionato il paracadute di emergenza e sono finiti fra le piante e contro un muretto con il velivolo che si è ribaltato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.