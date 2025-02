Allarme in Australia, il potente ciclone Zelia si abbatte sulla costa occidentale

MeteoWeb

È allarme in Australia per il potente ciclone Zelia (di categoria 5 secondo la scala nazionale) si è abbattuto sulla costa occidentale, ricca di giacimenti di minerali, con raffiche di vento di 290 km/h che hanno innescato allarmi e chiusure di porti. Il violento ciclone tropicale sta “attualmente attraversando la costa” a Est di Port Hedland, uno dei porti minerari più trafficati al mondo, ha affermato Matthew Collopy dell’Australian Bureau of Meteorology.

