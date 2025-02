Allarme alla Base Sigonella: in lockdown per 4 ore, cosa è successo

MeteoWeb

È durato quasi 4 ore l’allarme nella base NATO di Sigonella finita in lockdown questa mattina quando un veicolo sospetto è stato notato intorno alla struttura militare. Alle 7.54, spiega la US Navy in una nota, quella che avrebbe potuto essere un’autobomba ha fatto scattare una “indagine approfondita“, al termine della quale è stato accertato che “non vi era alcuna minaccia“. La normalità è tornata a partire dalle 11.25. Nel corso dell’allarme, il personale è stato evacuato dall’area circostante e il punto di controllo di ingresso della base Nas 2 messo in sicurezza. Per maggior cautela, verso le 8.38, alla Nas 2 è stato applicato ordinato di restare chiusi.

Sul posto in cui si trovava l’auto sospetta sono intervenuti gli artificieri italiani, che hanno ispezionato il veicolo.

La nota della US Navy non spiega come le forze di sicurezza siano venute a conoscenza della potenziale bomba, o dove si trovasse nel veicolo – fa notare Stars and Stripes, sito specializzato americano sulle forze militari USA all’estero – né specifica chi fosse nel veicolo o se fosse un membro della stessa base. Non è stato specificato che tipo di veicolo fosse coinvolto, quante persone fossero a bordo e se qualcuno fosse stato trattenuto. La minaccia non ha riguardato un complesso residenziale militare nelle vicinanze e il sito Nas 1 della base, che si trova a qualche chilometro di distanza e comprende un ospedale, un hotel, un commissariato e delle scuole.

La base aeronavale di Sigonella

La base aeronavale di Sigonella fornisce supporto operativo di comando e controllo amministrativo e logistico avanzato alle forze statunitensi e della NATO. La sua posizione strategica dell’installazione consente alle forze statunitensi, alleate e partner di schierarsi e rispondere a eventuali minacce provenienti da Europa, Africa e Asia sudoccidentale. Si tratta dell’unica base aerea della Marina Militare americana in Europa. Da Sigonella prendono il volo aerei da pattugliamento e ricognizione Navy P-8 Poseidon e droni MQ-4C Triton e distaccamenti della U.S. Space Force.

