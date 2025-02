Allarme morbillo negli USA: aumento dei contagi in 5 stati

MeteoWeb

Morbillo in crescita negli USA. In stato d’allarme è il Texas occidentale e in particolare la contea di Gaines, dove in pochi giorni i contagi sono passati da 24 a 48, raddoppiando. Tredici di questi malati sono stati ricoverati per complicazioni. Tutte le infezioni hanno colpito persone non vaccinate sia adulti che bambini e gli ufficiali sanitari prevedono un aumento a macchia d’ olio delle infezioni “data la particolare contagiosità della malattia”. La situazione è di gravità simile in Georgia, ma il morbillo aumenta anche in altri stati: specialmente in Alaska, New York City, Rhode Island dove ha colpito anche persone vaccinate.

La preoccupazione tra gli esperti sanitari sale a fronte del generale scetticismo sulle vaccinazioni all’interno della nuova amministrazione USA e l’aumento delle richieste di esenzione dai vaccini per i bambini in età scolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.