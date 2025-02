Nasce un’alleanza per promuovere il Made in Italy: la nota Coldiretti tra cibo sostenibile e Dieta Mediterranea

MeteoWeb

“Nasce la prima alleanza tra cuochi contadini e chef stellati per promuovere il vero Made in Italy a tavola, puntando sul cibo sano e sostenibile, sui principi della Dieta Mediterranea e sul rifiuto degli alimenti ultra formulati. L’iniziativa vede assieme Fondazione Campagna Amica, Terranostra e Identità Golose e sarà presentata domani, domenica 23 febbraio a Identità Milano 2025, la grande kermesse dedicata alla cucina d’autore e all’enogastronomia in corso al MiCo di Milano. La cucina contadina e quella d’autore scendono così in campo con la firma di un protocollo d’intesa innovativo che punta a valorizzare i record del Made in Italy a tavola, con un occhio alla salute e alla sostenibilità delle produzioni”. E’ quanto si legge in una nota Coldiretti.

“A partire dalle ore 10.30 nello spazio Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Terranostra si svolgeranno degustazioni, show cooking e incontri. La firma del protocollo d’intesa è in programma alle ore 11.15 nella sala Arena. A seguire, due momenti di approfondimento su biologico e sani stili di vita e su agricoltura e turismo. Fino a lunedì 24 febbraio si alterneranno inoltre iniziative dedicate alla cucina rurale e alle eccellenze agroalimentari tricolori, dall’olio extravergine d’oliva (in collaborazione con Unaprol) ai salumi, fino ai formaggi”, conclude il comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.