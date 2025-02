Allerta massima a La Réunion: il ciclone Garance minaccia l’isola con venti a 200 km/h

MeteoWeb

La piccola isola francese di La Réunion, situata nell’Oceano Indiano, è entrata in stato di “allerta viola“, il massimo livello di emergenza, a causa del ciclone Garance. La tempesta, classificata come ciclone di categoria 3, porta con sé raffiche di vento che possono raggiungere i 200 km/h, rappresentando una minaccia diretta per l’isola.

Pericolo imminente per La Réunion

Le autorità locali hanno dichiarato che Garance potrebbe avere un impatto diretto su La Réunion, spingendo la popolazione, composta da circa 900mila abitanti, a rimanere al chiuso per sicurezza. Meteo-France ha avvertito che il ciclone, dopo aver inizialmente seguito una traiettoria verso Est, ha deviato a Sud, dirigendosi tra Mauritius e La Réunion. Secondo le previsioni, il suo passaggio più vicino all’isola francese era atteso tra giovedì sera e venerdì mattina ora locale, con un margine di circa 50 km.

Conseguenze meteo e precauzioni

Il servizio meteorologico di Mauritius ha confermato nell’ultimo bollettino che il ciclone si trovava a circa 310 km a Nord/Ovest dell’isola e si era intensificato fino a diventare una “tempesta tropicale intensa“. Le autorità temono inondazioni significative e hanno esortato i residenti a prendere tutte le precauzioni necessarie.

Mauritius, un’altra isola colpita dall’emergenza, ha chiuso il suo principale aeroporto mercoledì, mentre La Réunion ha seguito l’esempio ieri in preparazione all’arrivo del ciclone.

Un fenomeno meteo estremo

I cicloni tropicali come Garance si formano nelle calde acque dell’oceano, dove l’evaporazione accelera la formazione di nubi temporalesche e la circolazione dei venti. La loro intensità è determinata da fattori come la temperatura dell’acqua e le condizioni atmosferiche. In questo caso, la traiettoria di Garance e la sua rapida intensificazione hanno messo in allerta sia Mauritius che La Réunion, entrambe già abituate a fenomeni simili ma mai da sottovalutare.

