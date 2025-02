Allerta Meteo Calabria: allarme arancione per forti piogge e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato un’allerta meteo arancione per il Catanzarese e il Crotonese valida per oggi e domani, sabato 8 febbraio, quando sarà anche interessato tutto il Reggino. Nelle zone sotto allerta sono previste piogge diffuse e temporali sparsi. L’allerta prevede “possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti”. Da questo deriva il rischio di “possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Meteo Calabria: previsioni Arpa per il weekend

Un minimo barico al suolo, posizionato sulla Tunisia, attiva il richiamo di aria calda e umida dai quadranti meridionali, provocando sulla Calabria condizioni di instabilità. Piogge: Per oggi cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, sul versante ionico e relative aree interne. Riguarderanno particolarmente il Crotonese, con valori a scala oraria puntualmente elevati. Dalla notte i fenomeni interesseranno anche le zone tirreniche con valori deboli, puntualmente moderati. Un’attenuazione è prevista dal pomeriggio di domani.

Domenica cielo nuvoloso sui settori ionici e valle del Crati; precipitazioni isolate di debole intensità potranno ancora interessare le aree più meridionali della Regione. Altrove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sui rilievi possibili deboli nevicate a quote sopra i 1600-1800 m s.l.m.

Temperature: le temperature massime saranno pressoché stazionarie mentre le minime subiranno un aumento sabato ed una diminuzione domenica, ma resteranno comunque in linea con i valori medi del periodo. Venti: ventilazione dai quadranti meridionali in intensificazione lungo entrambe le coste e nel centro-sud della regione. I venti di Scirocco, con intensità moderata, subiranno un’attenuazione sul versante ionico dalla serata di sabato. Venti deboli o localmente assenti nelle aree interne del Cosentino. Possibili raffiche di burrasca fino a 70 km/h lungo le coste esposte. Mari: mar Ionio molto mosso, agitato lungo la costa meridionale con attenuazione del moto ondoso nella giornata di sabato. Tirreno poco mosso.

