Allerta Meteo, Ciclone sull’Italia: forte maltempo da Nord a Sud, allarme a Trieste, Napoli e Salerno | DETTAGLI

Il Ciclone proveniente dalla Francia è arrivato sull’Italia questa mattina e sta provocando forte maltempo in tutto il nostro Paese, da Nord a Sud. Forti piogge hanno colpito la Toscana, per il terzo giorno consecutivo, provocando frane e allagamenti nelle zone settentrionali della Regione che sono letteralmente sott’acqua. Ma piove copiosamente su gran parte d’Italia, in modo particolare nella fascia tirrenica, con le prime piogge torrenziali in Campania dove a Baronissi (Salerno) sono già caduti 121mm di pioggia e altre località a ridosso di Salerno superano gli 80–85mm di pioggia.

L’ultimo aggiornamento del satellite meteo evidenzia chiaramente l’azione del Ciclone sull’Italia con la traiettoria dei fronti piovosi e temporaleschi: i due principali si dirigono minacciosi verso il Nord/Est, sul Friuli Venezia Giulia, e verso il Sud, su Campania e Sicilia, che saranno le Regioni più colpite nelle prossime ore. Evidente l’ingresso di un freddo e impetuoso maestrale dalla Valle del Rodano verso la Sardegna, dove le temperature sono in netto calo. Al Sud clima mite per il richiamo caldo prefrontale rispetto al Ciclone con picchi di +18°C in Puglia e +20°C in Sicilia. Caldo anche in Piemonte con valori di +16°C per effetto del foehn alpino.

Allerta Meteo: allarme nubifragi a Trieste, Napoli e Salerno. Fronte temporalesco in Calabria e Sicilia

Nel pomeriggio-sera di oggi vivremo la fase più acuta del maltempo sull’Italia. Il fronte che sta risalendo sull’alto Adriatico colpirà in modo molto pesante Trieste e il Friuli Venezia Giulia, con veri e propri nubifragi, che saranno molto estesi a Slovenia e Croazia. Al Centro/Sud, invece, la Regione più colpita sarà la Campania, con piogge torrenziali su Napoli e Salerno. Attenzione anche ai temporali in Sicilia e Calabria, con locali grandinate e trombe d’aria. Piogge sparse anche su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e basso Lazio.

Proprio nel pomeriggio di oggi si intensificherà il forte vento di maestrale che dalla Sardegna si estenderà al Tirreno centrale e meridionale, almeno nei suoi settori occidentali, mentre al Sud persisteranno ancora correnti prefrontali meridionali. Attenzione all’area di convergenza tra il Tirreno e la Campania: determinerà una squall-line temporalesca molto pericolosa estesa da Palermo a Napoli, che si abbatterà con grande veemenza sulla Campania costiera centrale. La Penisola Sorrentina rischia vere e proprie alluvioni.

Nella prossima notte il maestrale sfonderà in tutt’Italia, compreso il Sud: soffierà impetuoso sulla Sicilia, nel basso Tirreno, ma anche nel medio Adriatico, con venti molto intensi. Persisterà il flusso prefrontale soltanto al largo nel mar Jonio e nel Salento, dove verrà poi sostituito dal maestrale nelle prime ore di domani, giovedì 27 febbraio:

Allerta Meteo per domani, giovedì 27 febbraio

Domani, giovedì 27 febbraio, avremo ancora forte maltempo al Centro/Sud e residuo al mattino su Trieste. Grandi piogge continueranno a colpire Slovenia e Croazia con copiose nevicate sui rilievi sin da bassa quota, a partire dai 600 metri di altitudine. In Italia invece, il maltempo sarà concentrato nelle Regioni centrali Adriatiche, con ancora forti piogge su Marche e Abruzzo dove nevicherà in abbondanza oltre i 1.000 metri di altitudine, e soprattutto al Sud, nel Salento, in Calabria (la Regione più colpita) e Sicilia, con neve abbondante oltre i 1.000 metri soprattutto in Aspromonte. Attenzione, in questa fase, a trombe d’aria nella Calabria tirrenica.

Nel pomeriggio di giovedì persisteranno forti piogge in Calabria, sullo Stretto di Messina, nel Salento, mentre al Centro/Sud lungo la dorsale Appenninica avremo nubi sparse e residue precipitazioni. Migliora al Nord, seppur ancora con una certa diffusa nuvolosità.

