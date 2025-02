Allerta Meteo, Ciclone in arrivo, Italia flagellata da piogge e temporali: ecco le zone più colpite

MeteoWeb

La prossima settimana sarà caratterizzata da un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di piogge diffuse, temporali e nevicate sui rilievi. Il cambiamento sarà determinato da una variazione della circolazione atmosferica su scala europea, influenzata dalla depressione d’Islanda, un’area di bassa pressione semi-permanente situata tra l’Islanda e la Groenlandia. Questa figura barica, tra le più influenti nell’emisfero settentrionale, sarà responsabile dell’arrivo di perturbazioni atlantiche capaci di innescare una fase di maltempo anche piuttosto intensa sul nostro Paese.

L’inizio della settimana vedrà l’avvicinarsi di una prima perturbazione, accompagnata da venti di Libeccio, che porterà un aumento della copertura nuvolosa e le prime piogge. Lunedì 24 febbraio le precipitazioni interesseranno in modo più diretto la Liguria, buona parte del Centro e successivamente Campania, Basilicata e Puglia. Sebbene i fenomeni non siano attesi di forte intensità, sarà comunque opportuno tenere l’ombrello a portata di mano. Al Nord, il cielo si presenterà coperto ma con un rischio di piogge piuttosto basso, mentre nel resto del Sud e sulle due Isole Maggiori prevarrà un contesto più stabile, con ampie schiarite. Tuttavia, tra il pomeriggio e la sera, si assisterà a un peggioramento generale anche su queste aree.

Martedì 25 il peggioramento si intensificherà con l’avvicinarsi di un vortice ciclonico nell’area settentrionale del Tirreno. L’instabilità si concentrerà sulle regioni del Nordovest, con piogge sparse anche al Centro e lungo il basso Tirreno, mentre sulle altre zone del Paese prevarrà una variabilità diffusa. Questa fase di instabilità rappresenterà solo un’anticipazione di un peggioramento più marcato che si concretizzerà tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.

In questi giorni, una perturbazione più intensa, alimentata dal vortice ciclonico in spostamento dal Tirreno verso la Sardegna e la Sicilia, porterà piogge diffuse dapprima al Nord e successivamente sulle regioni centrali tirreniche e adriatiche. Entro la serata di mercoledì, il maltempo raggiungerà anche il Sud e la Sicilia, con precipitazioni più persistenti. Oltre alle piogge, torneranno le nevicate, con accumuli significativi sulle Alpi, mediamente oltre i 1000 metri, e sugli Appennini, sopra i 1400 metri.

Giovedì 27 la perturbazione si sposterà verso est, coinvolgendo le regioni nordorientali, parte della Lombardia, la Toscana, l’area adriatica centrale, la Sardegna e gran parte del Sud, con ulteriori piogge e rovesci sparsi. Tuttavia, in vista del fine settimana, le condizioni meteo andranno migliorando grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso sud.

Dopo una breve tregua, però, una nuova perturbazione è attesa nella seconda parte di sabato 1 marzo, riportando il maltempo su molte regioni italiane, con un ulteriore peggioramento atteso per domenica 2 marzo.

