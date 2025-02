Allerta Meteo, maltempo in arrivo: copiose nevicate e accumuli significativi sull’Appennino tosco-emiliano

MeteoWeb

Le regioni centro-settentrionali si preparano a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di venerdì, quando un’intensa perturbazione porterà fenomeni diffusi con precipitazioni da moderate a forti, accompagnate da rovesci e temporali. Le aree più colpite saranno la Toscana e l’Umbria, dove si attendono piogge abbondanti, ma anche il nord-est vedrà precipitazioni significative. L’arrivo di questa perturbazione sarà accompagnato da un marcato calo termico, che determinerà una progressiva diminuzione della quota neve sia sulle Alpi orientali sia lungo l’Appennino, con particolare attenzione al settore tosco-emiliano, dove sono previsti accumuli di neve rilevanti.

Durante il fine settimana, il maltempo continuerà a interessare diverse aree del Paese con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere temporalesco. La neve proseguirà la sua caduta sull’Appennino, inizialmente concentrandosi soprattutto sui rilievi tosco-emiliani. Nonostante una temporanea attenuazione delle precipitazioni tra la fine della settimana e l’inizio della prossima, le ultime proiezioni meteo indicano l’arrivo di una nuova perturbazione da nord, riducendo al minimo le possibilità di una tregua sul fronte meteorologico.

