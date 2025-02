Allerta Meteo Emilia Romagna, domani piogge diffuse: rischio frane e piene

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna e Arpae hanno diffuso un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. L’allerta è valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 26 febbraio. Domani, “sono previste precipitazioni diffuse di debole-moderata intensità, più insistenti sul settore centrale della regione. Nelle zone montane e collinari non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Inoltre sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici con possibile superamento delle soglie 1, più probabili sul settore centro-orientale, tenuta in considerazione l’elevata saturazione dei suoli”, si legge nel bollettino di allerta.

