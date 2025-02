Allerta Meteo Emilia-Romagna: “attenzione a piene e mare agitato”

MeteoWeb

Allerta meteo per “piene dei fiumi, stato del mare” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani, 15 febbraio 2025. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN“. Per la giornata di sabato 15 febbraio “si prevedono precipitazioni deboli sull’Appennino orientale, con quota neve intorno a 500 metri, già in esaurimento nelle prime ore del mattino. Nei settori centro-orientali non si escludono residui fenomeni di ruscellamento e fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi. Si prevedono condizioni di mare agitato con altezza dell’onda tra 2,5 e 3,2 metri in attenuazione nella seconda parte della giornata. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali, in particolare sulla costa romagnola“.

