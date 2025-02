Allerta Meteo, Italia ostaggio di una lunga fase instabile: attese piogge e vento forte

MeteoWeb

La prossima settimana l’Italia sarà interessata da una fase meteorologica dinamica e caratterizzata da una diffusa instabilità, dovuta alla presenza di una vasta area di bassa pressione sull’Europa centrale. L’arrivo di correnti fredde e instabili di origine polare determinerà la formazione di un ciclone che agirà come motore principale del maltempo, innescando una serie di perturbazioni che coinvolgeranno anche il nostro Paese. Già a partire da lunedì 10 febbraio, le regioni del Nord-Est saranno le prime a risentire degli effetti di questo scenario, con piogge diffuse e nevicate su Alpi e Prealpi a partire dai 1000-1200 metri di quota.

Successivamente, l’intero bacino del Mediterraneo si troverà intrappolato in una condizione di instabilità prolungata. In questo contesto, la pressione atmosferica rimarrà su valori relativamente bassi, impedendo l’affermazione di un’area anticiclonica stabile e favorendo invece la persistenza di piogge e temporali frequenti. Le regioni del Centro-Nord saranno quelle maggiormente esposte a fenomeni intensi, con precipitazioni alternate a brevi pause asciutte. In particolare, lungo il versante tirrenico, non si esclude il rischio di forti temporali, localmente accompagnati da raffiche di vento sostenute e accumuli di pioggia significativi.

Questo scenario si protrarrà almeno fino alla metà del mese, rendendo il periodo che precede San Valentino caratterizzato da una continua alternanza tra fasi di maltempo e brevi tregue. La causa principale di questa configurazione è da ricercarsi nei grandi movimenti atmosferici in atto a livello emisferico, che potrebbero gettare le basi per un’ulteriore evoluzione verso una seconda metà di febbraio ancora più dinamica e potenzialmente segnata da incursioni fredde di origine artica o continentale.

L’assenza di un’alta pressione consolidata e la persistenza di un regime perturbato rendono il quadro meteorologico particolarmente incerto e in continua evoluzione. Gli aggiornamenti nei prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere meglio l’entità e la durata di questa fase instabile, con particolare attenzione agli effetti delle perturbazioni sulle diverse aree del Paese.

