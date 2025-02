Allerta Meteo, febbraio inizia con maltempo in alcune regioni | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Oggi allerta meteo per diverse regioni mentre alla Penisola si avvicina un vortice di bassa pressione, proveniente dal Nord Africa, che determinerà un peggioramento, in particolare domani. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

Nella giornata di oggi, sabato 1° febbraio, “continuerà la fase perturbata sui settori occidentali del dominio di previsione a causa di un’ampia area depressionaria in fase di tear-off che si estende dall’Europa Settentrionale al Nord Africa, determinando avvezione di aria relativamente fredda in quota sul Mediterraneo Centro-Occidentale” si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello di pericolosità 1 sarà valido per temporali localmente forti sui canali di Sicilia e Sardegna mentre un più ampio livello di pericolosità 0 sarà valido per Sardegna, Corsica, Coste Toscane e Mar Ligure“.

Focus sull’area Livello 0

Nella prima parte della giornata, prosegue il bollettino, “nel settore caldo legato a un blando minimo di pressione sul Mar Ligure si prevedono flussi sud-orientali relativamente umidi e modesta instabilità concentrata nei medio-bassi livelli: PWAT massima di circa 20 mm, CAPE 0-3 km anche superiore a 150 J/kg e MLCAPE anche localmente superiore a 500 J/kg. Valori elevati di DLS riguarderanno il settore che va dal Mar di Sardegna al Mar Ligure, più vicino alla struttura ciclonica in quota, mentre sul Tirreno si avranno valori più bassi, localmente superiori a 10 m/s. In questa prima fase, convergenze dei venti sull’Alto Tirreno permetteranno convezione in prevalenza isolata sulle Coste Toscane e il Mar Ligure, mentre su Sardegna e Corsica Orientale sarà causata principalmente dal lifting orografico. I fenomeni previsti sono compatibili con un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali isolati non forti. Non si esclude la possibilità di trombe marine sulle coste meridionali toscane data l’instabilità di basso livello e LCL previsti anche inferiori a 400 m“.

Allerta Meteo, l’Area Livello 1

Nella seconda parte della giornata “la struttura ciclonica in quota passerà ad una fase di cut-off mentre nei bassi strati un minimo barico relativamente profondo si muoverà dalla Tunisia verso il Mediterraneo portando un aumento di instabilità CAPE 0-3 km sino a 250 J/kg e MLCAPE anche superiori a 700-800 J/kg tra i canali di Sicilia e Sardegna con possibile convezione embedded all’interno di fenomeni stratiformi più estesi che potranno interessare i settori sud-orientali della Sardegna. I fenomeni più intensi e organizzati anche a mesoscala riguarderanno più probabilmente il mare con intensità localmente forti compatibili con un livello di pericolosità 1“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.