Allerta Meteo, febbraio si congeda con maltempo in alcune regioni

Allerta Meteo oggi, nell’ultimo giorno di febbraio, per un fronte freddo in transito sull’Europa centrale: torneranno le nubi in gran parte del Paese, accompagnate da precipitazioni in alcune regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Sulla penisola permane una laguna barica contraddistinta dalla presenza di un’alta pressione al suolo, più influente sulle regioni meridionali e aria leggermente fresca e instabile in quota sul nord Italia (-26/-28°C a 500 hPa), che nel corso della giornata avrà il suo ingresso anche nei bassi strati tramite deboli correnti di bora“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La curvatura del getto è prevista leggermente ciclonica e la lenta discesa di un nucleo freddo dal nord delle Alpi favorirà una debole instabilità verticale, che tuttavia probabilmente non sarà supportata da insolazione, visto le condizione di nuvolosità presente, per cui il lifting orografico potrà generare al massimo qualche rovescio a ridosso dei rilievi, ma non si prevedono temporali. Al contrario su Toscana, Liguria di Levante e mar Tirreno, maggiori schiarite a tratti e il sollevamento orografico dell’Appennino nei confronti delle correnti di scirocco debolmente instabili che dovrebbero attivarsi, potrebbero favorire la formazione di qualche temporale, che si presenterà sotto forma di cella singola o di cluster, anche a causa di correnti poco intense a medio-alta quota“, sottolinea il bollettino.

“Le celle saranno favorite dalla convergenza con un vento di caduta da nordest in Liguria, che dovrebbe collocarsi tra 5 terre e Toscana settentrionale tra mattino e pomeriggio, a causa delle formazione di un minimo orografico al suolo. Oltre a qualche grandinata con chicchi di piccole dimensioni, sarà possibile qualche tromba marina, poichè lo scirocco incrementerà il CAPE fino a oltre 200 J/Kg nei primi 3 km di atmosfera”.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

