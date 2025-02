Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo del weekend: domenica terribili temporali “V-Shaped” al Sud

MeteoWeb

Forte maltempo imminente sull’Italia: gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano i fenomeni meteo estremi di questo weekend, il secondo consecutivo caratterizzato dal maltempo nel nostro Paese dopo una settimana abbastanza tranquilla. Il nuovo peggioramento è ormai imminente, al punto che l’aeronautica militare ha già pubblicato il relativo avviso meteorologico di condizioni avverse. I primi fenomeni estremi si verificheranno stasera, soprattutto al Sud.

Le Regioni più esposte al peggioramento, infatti, saranno quelle meridionali: stasera avremo forti temporali nella Sicilia meridionale e orientale, nella Calabria jonica, nel Golfo di Taranto e sul Salento. Nuove alluvioni colpiranno la Tunisia. Qualche pioggia e temporale anche in Sardegna e bassa Toscana; prime precipitazioni al Nord/Ovest tra Piemonte meridionale e Liguria, con neve a bassa quota:

Allerta Meteo per domani, sabato 8 febbraio

Domani, sabato 8 febbraio, il maltempo si intensificherà estendendosi ulteriormente a gran parte d’Italia. Ci troveremo sul bordo sud/occidentale del poderoso Anticiclone denominato Elvira con massimi di alta pressione superiori a 1050hPa in Russia, sulla Regione di Mosca. Nel Mediterraneo centrale si creerà così un vuoto barico che verrà presto riempito da infiltrazioni umide e instabili dall’oceano Atlantico, da dove si insinueranno masse d’aria tali da alimentare un forte maltempo con correnti meridionali nel nostro Paese.

Il maltempo, infatti, risalirà da Sud verso Nord e colpirà duramente anche la Francia meridionale, con piogge alluvionali nella Valle del Rodano. Sabato mattina i fenomeni più estremi colpiranno la Sardegna e Pantelleria, nel Canale di Sicilia, ma avremo piogge sparse in Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre in Piemonte si intensificheranno le nevicate fino a bassa quota:

Nel pomeriggio-sera di sabato il maltempo si concentrerà tra Sardegna, Corsica (flagellata da piogge torrenziali nel versante tirrenico) e Centro/Nord. Forti temporali abborderanno Toscana e Lazio, ma le precipitazioni più significative interesseranno il Nord/Ovest con abbondanti nevicate su Alpi occidentali e Appennini settentrionali:

Allerta Meteo per Domenica 9 febbraio, la giornata peggiore

Il clou del maltempo, però, sarà dopodomani, domenica 9 febbraio, quando i temporali diventeranno violentissimi al Sud, sulla falsariga di domenica scorsa. Si prospetta un terribile sistema di tipo V-Shaped molto esteso, dalla Libia alla Sardegna, in movimento da ovest verso est nel corso della giornata. Al mattino colpirà la Sicilia occidentale, mentre continuerà il maltempo su gran parte del Centro/Nord:

Nel pomeriggio-sera di domenica, questo terribile V-Shaped ingloberà tutta la Sicilia raggiungendo anche la Calabria meridionale, con piogge alluvionali, grandinate e trombe d’aria.

Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, ulteriori dettagli sul forte maltempo in arrivo.

