Allerta Meteo, il Ciclone di San Valentino visto dal satellite: piogge, neve e temporali

MeteoWeb

Un imponente vortice ciclonico sta dominando il medio-basso Tirreno, influenzando in modo significativo il quadro meteorologico del Paese. Il cosiddetto Ciclone di San Valentino, alimentato dall’afflusso di aria fredda di origine artica, ha scatenato un’ondata di maltempo sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni particolarmente intensi lungo il versante tirrenico.

Le precipitazioni abbondanti si stanno concentrando sulla Campania, la Calabria e la Sicilia, dove temporali e rovesci stanno provocando accumuli consistenti e aumentando il rischio di allagamenti e smottamenti. In parallelo, l’abbassamento delle temperature ha favorito il ritorno della neve a quote relativamente basse, con fiocchi che stanno imbiancando l’Appennino centrale a partire dai 700-800 metri, coinvolgendo anche Marche, Abruzzo, Molise e Lazio.

Il ciclone sta generando anche un’intensa ventilazione, con venti forti che stanno spazzando gran parte del Centro-Sud. Raffiche particolarmente sostenute stanno interessando le coste tirreniche e ioniche, mentre il moto ondoso risulta in deciso aumento, rendendo i mari molto mossi o agitati. Il Tirreno meridionale e lo Ionio sono tra le aree più esposte, con possibili difficoltà nei collegamenti marittimi.

L’effetto combinato dell’aria fredda e delle precipitazioni ha determinato un netto calo delle temperature su gran parte della penisola. Al Centro-Sud, le massime risultano sensibilmente ridotte rispetto ai giorni precedenti, mentre al Nord si registrano gelate notturne diffuse, nonostante condizioni atmosferiche più stabili.

La Protezione Civile ha emesso allerte gialle per diverse regioni del Centro-Sud, segnalando possibili criticità legate alle forti precipitazioni e ai venti intensi. Il ciclone, evolvendo verso sud-est, continuerà a influenzare il tempo nei prossimi giorni, con un graduale miglioramento atteso solo a partire dalla seconda parte della settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.