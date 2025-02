Allerta Meteo, il Ciclone si allontana sullo Jonio e colpisce la Grecia ma al Sud il maltempo continuerà tutta la settimana

MeteoWeb

Si allontana sul mar Jonio il Ciclone di San Valentino che negli ultimi tre giorni ha colpito in modo particolarmente intenso l’Italia, dapprima al Nord e poi al Centro/Sud. Spettacolari le immagini satellitari che evidenziano il suo percorso, dal mar Tirreno al mar Jonio dopo aver provocato forti piogge e temporali al Centro/Sud nelle scorse ore. Adesso il Ciclone infuria sulla Grecia, con forte maltempo in atto. Sull’Italia la situazione meteo è in netto miglioramento, anche se persistono nubi sparse al Sud, nel medio Adriatico e anche nebbie fitte che mantengono il clima molto freddo in alcune aree del Nord tra alto Piemonte e Lombardia.

Ampie schiarite, invece, sulle Regioni tirreniche e in Sardegna:

La traiettoria del ciclone negli ultimi due giorni:

Attenzione, però, che questo miglioramento non anticipa un periodo di bel tempo. L’Italia nei prossimi giorni si troverà in una sorta di “terra di mezzo“, lambita dalla grande ondata di gelo e neve dell’Est Europa che avrà i suoi effetti anche nel nostro Paese. Lungo le Regioni Adriatiche e al Sud, infatti, farà freddo per tutta la settimana e avremo anche fenomeni di maltempo diffuso, sparso a macchia di leopardo sul territorio. Già domani, lunedì 17 febbraio, forti piogge colpiranno la Calabria orientale centro/settentrionale con forti temporali e nubifragi su Crotone.

Fenomeni analoghi si ripeteranno nei giorni successivi anche in Puglia e Sicilia.

