Allerta Meteo Liguria, arriva la neve: “fiocchi già da stasera, attenzione anche al gelicidio”

“Anche le valutazioni odierne confermano il weekend invernale alle porte, con tempo perturbato, calo dello zero termico dalla serata e precipitazioni in tutto il territorio regionale almeno fino a domenica mattina“: è quanto spiega Arpal in una nota, evidenziando che l’allerta meteo per neve in Liguria sarà gialla dalla mezzanotte alle 21 di sabato 8 febbraio sui comuni interni di A – B; sulle zone D – E sarà gialla da mezzanotte, arancione dalle 8 alle 15, poi gialla fino a mezzanotte.

Le precipitazioni, prosegue Arpal, “saranno sotto forma di piogge, deboli e persistenti, a levante e lungo la costa; neve sui versamenti padani orientali (area E) solo sopra i 1000-1200 metri di quota, sul centro ponente (dalla Valle Scrivia verso ovest) fiocchi decisamente più in basso, fino a fondovalle sulla zona D. Le prime spolverate si avranno già nella serata di venerdì, mentre le nevicate più persistenti sono attese per tutta la giornata di sabato, con cumulata complessiva prevista superiore ai 10 centimetri/12 ore, soglia da cui scatta l’allerta arancione per neve in caso di presenza di autostrade. A essere interessati dalle nevicate saranno soprattutto il tratto ligure della A26 Prà-Gravellona, ma anche della A7 Ge-Bolzaneto-Milano e della A6 Savona-Torino: la loro presenza e alla base dell’innalzamento ad arancione dell’allerta per neve. Attenzione anche ai possibili fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e in alcune aree della Valle Scrivia“.

“Difficile che i fiocchi riescano ad arrivare fino al mare“, sottolinea Arpal. “Allo sbocco delle valli del centro ponente potrebbero essere trascinati dal vento, ma non sembrano esserci le condizioni perché il raffreddamento costiero sia efficace per la neve. Il radar visualizzato sulla app METEO3 permette di riconoscere la tipologia di precipitazione in corso, distinguendola fra pioggia e neve. Pioverà altrove, con cumulate significative soprattutto a levante“.

Oggi, venerdì 7 febbraio 2025, in tarda sera possibili deboli precipitazioni sparse, con quota neve intorno ai 400-600 metri, su D e parte occidentale di E, intorno ai 1000-1200 metri sulle restanti zone. Venti settentrionali fino a forti localmente rafficati sulla zona B; in prevalenza moderati con locali rinforzi intorno ai 40-50 km/h sulla parte orientale di A. Calo delle temperature con disagio fisiologico per freddo su B.

Domani, sabato 8 febbraio 2025, precipitazioni diffuse anche nevose con nevicate anche moderate (accumuli compresi fra 10-20 cm in 12 ore) su DE e interno di AB: quota neve fino al suolo su D e parte occidentale di E. Nevicate deboli fino a 400-500 metri su interno B parte centro-occidentale, sopra i 1000 m su interno B orientale e interno A, sopra 800-1000 m E parte orientale, spolverate sopra 1000-1200 metri interno C. Possibile locale gelicidio nell’interno del genovesato (Valle Scrivia, Val Trebbia). Venti forti settentrionali su AB, orientali moderati con rinforzi su C.

Dopodomani, domenica 9 febbraio 2025, in mattinata progressivo aumento della quota neve su tutta la regione, associato a precipitazioni diffuse su Centro-Levante con cumulate areali significative su C e residue deboli precipitazioni anche nevose in attenuazione sulle zone AD. Venti moderati con rinforzi intorno ai 40-50 km/h dai quadranti settentrionali su AB, locali rinforzi su C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Costa da Portofino al confine con la Toscana, la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

