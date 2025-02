Allerta Meteo, “maltempo diffuso sull’Italia”: oggi nubifragi in diverse regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 26 febbraio 2025, per “maltempo diffuso sull’Italia, in particolare sui versanti Tirrenici e sul Nord/Est“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un fronte freddo dalla Francia raggiunge il Mediterraneo Occidentale, generando un minimo barico sul Golfo di Genova. Nel corso della giornata il fronte freddo spazzerà da Nord a Sud il Mar Tirreno, mentre il minimo barico si sposterà sul Mar Adriatico. Questa evoluzione porterà maltempo diffuso sull’Italia, in particolare sui versanti Tirrenici e sul Nord-Est“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è stato emesso sulla Sicilia e sulla quasi totalità dei versanti Tirrenici per possibilità di rovesci e locali temporali con piogge abbondanti localizzate associate. Sulla Sicilia non si esclude il verificarsi di forti raffiche di vento in presenza di temporali. Un altro livello 0 è stato emesso per le coste Slovene e Croate per la possibilità di isolati temporali che localmente potranno determinare piogge abbondanti“.

Allerta meteo per i versanti tirrenici

“Il fronte freddo transiterà già dalla notte sul Mar Tirreno, portando con sé aria più fredda e secca e aumentando i valori di CAPE fino a 300-500 J/kg. Dovendo farsi strada attraverso le isole di Corsica e Sardegna, il fronte freddo potrà spezzarsi e invorticarsi in alcune aree, generando convergenze di venti che potranno fungere da trigger per le convergenze. Le tre convergenze più chiare sono stimate formarsi sul Golfo di Genova e sottovento alla Corsica e alla Sardegna“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Dato il DLS moderato (15-18 m/s) potranno formarsi temporali multicellari, che andranno dal mare a impattare le coste tirreniche; stando ai più recenti output modellistici, le coste della Campania registreranno gli accumuli più elevati (fino a 100 mm/24 h) per la persistenza delle piogge e la co-presenza di temporali con piogge più intense. Per questo motivo è stato emesso un livello 0 sui versanti tirrenici per la possibilità di temporali che potranno generare locali piogge insistenti, in particolare sulle coste della Campania, anche se non tali per porre un livello 1 di pericolosità“.

Per quanto riguarda la Sicilia invece “il CAPE presente sul Canale di Sicilia e sul Mar ionio sarà più elevato (punte fino a 700 J/kg), ma l’avvezione da Sudovest di aria più calda e secca nei bassi strati sembra inibire maggiormente la convezione. Si è scelto quindi di emettere un livello 0 sulla Sicilia per possibili isolati temporali con intense raffiche di vento“.

Forti piogge sull’Adriatico

Nel corso della giornata “si svilupperà un minimo secondario sull’alto Adriatico, con formazione di una linea di convergenza al suolo tra i venti di Bora dalla Slovenia e quelli di Scirocco dall’Adriatico. Gli accumuli previsti con questo set-up sono elevati in quest’area (> 100 mm/24h), ma la scarsa presenza di CAPE (<500 J/kg) fa pensare che la componente temporalesca sarà marginale. Si è scelto quindi di emettere un livello 0 per la possibilità di piogge, anche insistenti localmente“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

