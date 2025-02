Allerta Meteo, maltempo in tutt’Italia: tanta NEVE al Nord, allarme in Sicilia per i temporali di domenica

MeteoWeb

E’ un sabato di forte maltempo sull’Italia: la perturbazione che risale dal cuore del Mediterraneo centro-meridionale sta provocando piogge, temporali e nevicate su gran parte del nostro Paese. Al Nord nevica fino a bassa quota con vere e proprie bufere di neve tra Piemonte e Liguria, ma la neve cade in queste ore anche in Valle d’Aosta, in Lombardia e in Emilia, anche se gli accumuli più importanti interessano il basso Piemonte e l’entroterra ligure.

Le immagini che arrivano dalla provincia di Savona e dal confine tra Piemonte e Liguria sono impressionanti per quanto riguarda gli accumuli nivometrici:

La neve cade abbondante lungo il tratto dell’A26 compreso tra il basso Piemonte e la Liguria interna, anche qui fino a bassa quota: segnalati fiocchi sin dai 200–250 metri e accumuli dai 300 metri di quota in su. Nevicate che si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore.

Bufere di neve a Ovada sull'A26

Al Centro/Sud, invece, forti piogge stanno interessando da ieri Calabria e Sicilia con accumuli pluviometrici straordinari e nessuna criticità. Le piogge cadono in modo costante nel corso delle ore, senza provocare allagamenti, inondazioni o straripamenti. In Sicilia spiccano i 110mm di pioggia caduti a Mandanici, sui Peloritani. Ma abbiamo in corso l’ennesima grande piovuta in tutta l’isola. Ovviamente piove di più tra Messina e Catania, su Peloritani ed Etna, ed è normalissimo: si tratta della zona più piovosa della Sicilia. Ma non c’è più alcun deficit neanche nelle altre aree della Regione, che da mesi beneficiano di straordinari surplus pluviometrici. La siccità del 2024 è ormai definitivamente archiviata e rimane soltanto un maldestro alibi per le inefficienze e i disservizi della peggiore politica.

Allerta Meteo: i dettagli per le prossime ore

Nelle prossime ore, e in modo particolare nel pomeriggio-sera di oggi, il maltempo si concentrerà al Centro/Nord con forti temporali in Toscana. Maltempo anche nel Lazio e in tutto il Nord/Ovest, dove le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, come illustra l’apposita mappa del modello Moloch del CNR-ISAC:

Anche il vento si intensificherà in modo impetuoso tra il Canale di Sicilia e il mar Tirreno, con forti raffiche di scirocco in tutta l’Italia eccezion fatta per la Liguria dove continuerà a soffiare una forte tramontana scura che alimenterà il freddo e la neve di queste ore, con Genova sotto la pioggia con appena +3°C e copiose nevicate fino a bassa quota:

Proprio la neve sarà l’elemento più importante della serata odierna. Gli accumuli saranno molto molto importanti tra Liguria e Piemonte, con oltre 40cm di neve fresca in bassa collina dove già questa mattina sono caduti altri 30cm di neve. Un’estesa area tra Piemonte e Liguria sarà letteralmente seppellita dalla nevicata, che si estenderà a Lombardia, all’Emilia Romagna e anche ad alcune zone del Trentino:

Allerta Meteo per domani, domenica 9 febbraio

Quella di domani, domenica 9 febbraio, sarà la giornata più estrema di questo peggioramento. In mattinata avremo ancora piogge e nevicate al Nord, in estensione al cuore della pianura Padana e al Nord/Est, ma il grosso del maltempo si concentrerà al Sud con forti temporali in Sicilia sin dalle prime ore del mattino. Un intenso sistema temporalesco di tipo V-Shaped abborderà in mattinata la Sicilia occidentale, colpendo le isole Egadi, Trapani, e poi Palermo e Agrigento, avanzando lentamente da ovest verso est:

Nel pomeriggio/sera questo fronte temporalesco si estenderà a tutta la Sicilia, provocando forti piogge e temporali in tutta l’isola, ma i fenomeni più estremi colpiranno la fascia meridionale della Sicilia tra Agrigento, Ragusa e Siracusa. Piogge sparse e temporali anche in Calabria, dove oggi piove a dirotto e le scuole sono chiuse in molte città (Catanzaro e Crotone su tutte) per l’allerta meteo diramata dalla protezione civile:

