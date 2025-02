Allerta meteo in Marocco: in arrivo tanta neve

MeteoWeb

Allerta meteo per neve in Marocco fino a giovedì 20 febbraio. La Direzione generale di meteorologia prevede due giorni di precipitazioni nevose, che scaricheranno da 15 a 30 centimetri oltre i 1.800 metri di quota. Nel Paese nordafricano, non sono mancate neve e pioggia nel corso del mese di febbraio, ma non sono state abbastanza per colmare il deficit di acqua che affligge il Marocco da sei anni. Anche questa ultima stagione agricola soffre per la siccità: secondo gli esperti, il raccolto di grano, per esempio, diminuirà di circa il 50%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.