Allerta Meteo, neve e piogge in arrivo: ecco le zone più colpite dal ciclone del weekend

Dopo una fase di stabilità garantita dall’alta pressione che sta dominando gran parte dell’Europa centrale e meridionale, il quadro meteorologico subirà un deciso cambiamento nel fine settimana. A partire da venerdì 7 febbraio, due perturbazioni – una in arrivo dalla Spagna e l’altra di origine nordafricana – faranno il loro ingresso sulla Penisola, determinando un peggioramento del tempo con piogge e nevicate su molte zone del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il maltempo colpirà in maniera più decisa il Nord Italia, le regioni tirreniche e le isole maggiori, dove le precipitazioni risulteranno abbondanti e persistenti. La neve, in particolare, cadrà copiosa soprattutto tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, con accumuli significativi in diverse aree montuose. Sull’Appennino Ligure e sulle Alpi Centrali e Occidentali si prevedono nevicate abbondanti oltre i 500-800 metri, con quantitativi che, in Valle d’Aosta, Piemonte e Levante Ligure, potranno superare anche il metro di altezza.

Fenomeni nevosi interesseranno anche le Alpi Orientali e l’Appennino Emiliano, dove la quota neve sarà compresa tra i 700 e i 1000 metri, sebbene gli accumuli previsti risultino meno significativi rispetto alle aree nordoccidentali. Particolare attenzione andrà riservata alle prime ore di sabato, quando il calo delle temperature potrebbe favorire la caduta di fiocchi fino alle pianure del Piemonte, prima di un successivo rialzo della quota neve nel corso della giornata.

L’evoluzione meteo del weekend si conferma dunque all’insegna del maltempo, con condizioni instabili e nevicate abbondanti in diverse zone del Paese. Un quadro che segna la fine della parentesi anticiclonica e riporta l’inverno al centro della scena.

