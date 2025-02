Allerta Meteo, nuova perturbazione sull’Italia: oggi maltempo in diverse regioni | DETTAGLI

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 25 febbraio 2025, per il rischio di fenomeni convettivi, possibili raffiche e rovesci, grandinate e persino trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“L’avanzamento di una saccatura fredda diffluente pone le base per una aumentata ventilazione del mediterraneo occidentale, con conseguente formazione di temporali sulle regioni tirreniche. Un Livello 0 è stato emesso su Levante Ligure e Toscana per fenomeni convettivi, possibili raffiche e rovesci“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un più esteso Livello 0 è stato emesso su coste tirreniche ed entroterra di Campania e Lazio per rovesci e possibili grandinate di piccole dimensioni. Non si escludono trombe marine in mare aperto e potenzialmente anche qualche landfall sui comparti costieri considerati“.

Allerta meteo per il Nord Italia

“Al mattino un flusso di aria umida da SE sul Levante ligure sarà associato a precipitazioni di natura prevalentemente stratiforme ma non si esclude la co-presenza di fenomeni convettivi con rovesci localizzati del tipo embedded, specie durante il tardo pomeriggio/sera, corrispondente all’arrivo di un modesto fronte freddo e forse in serata in fase di frontogenesi“, spiega PRETEMP.

Oltre alla persistenza dei fenomeni sulla Liguria orientale, PRETEMP segnala anche “la presenza di un low-level boundary sull’entroterra toscano tra la debole circolazione termica (durante il pomeriggio/sera) e la componente sinottica sud-occidentale da una possibile WCB, a seguito del calo del geopotenziale e dell’aumento della divergenza del jet-stream da W/NW. Ciò suggerisce uno storm-mode prevalentemente multicellulare. Non è comunque da escludere qualche forte pioggia localizzata ma insistente, data la presenza di CAPE prevalentemente in fase liquida, che favorisce l’efficienza precipitativa“.

“Non è escluso che la massa d’aria in superamento dal profilo appenninico tramite rigenerazione sottovento contribuisca alla formazioni di fenomeni, comunque piuttosto deboli, sulla Pianura Padana centrale e Prealpi lombarde, con debole convezione surface based. Minoritaria/assente la possibilità di avere downbursts rilevanti, così come grandinate, vista la predominanza di profili verticale quasi saturi e un isoterma non troppo bassa“, sottolinea il bollettino.

Maltempo al Centro/Sud

“Già dal mattino sarà possibile la formazione di celle ordinarie in un ambiente debolmente instabile (CAPE fino a 500 J/Kg) e con DLS basso. I fenomeni proseguiranno anche fra pomeriggio e sera sulle aree interne di Lazio e Campania lungo la WCB e nella giornata successiva la fenomenologia risulterà decisamente più organizzata, specie sul centro“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

