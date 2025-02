Allerta Meteo, “oggi attenzione a temporali e grandine”

MeteoWeb

Allerta Meteo per il passaggio di una perturbazione che potrebbe determinare temporali e grandine in alcune aree del Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Una debole depressione in quota attraverserà l’estremo nord-ovest del dominio previsionale, rimanendo più marcata in lontananza sulla Penisola Iberica, interessando parzialmente i settori del Mediterraneo occidentale, in particolare l’area delle Baleari e le coste francesi della Provenza. Su queste zone, flussi umidi meridionali e intermedi, combinati con una debole instabilità termica, potranno favorire la formazione di locali e deboli temporali, caratterizzati da sporadica attività elettrica e precipitazioni di tipo stratiforme“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello 0 è stato emesso per segnalare la possibilità di eventi grandinigeni o di graupeln di piccole dimensioni, specie in serata, sull’arco alpino occidentale e centrale, in corrispondenza dei settori pedemontani. Non si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni convettivi di particolare rilievo meteorologico, considerando un campo di pressione atmosferica in generale aumento“, conclude il bollettino.

