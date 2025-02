Allerta Meteo: oggi maltempo e rischio trombe marine in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 12 febbraio 2025 per “locali piogge intense e possibili trombe marine sui litorali” in 3 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“Un generale calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale incrementa l’instabilità atmosferica sul Mar Tirreno e, in serata, anche sul Mar Ionio. Un livello 0 è stato emesso tra Liguria, Toscana e parti del Lazio per locali piogge intense e possibili trombe marine sui litorali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un secondo livello 0 è stato emesso anche sulle coste dell’Albania e su quelle di Bosnia e Montenegro per la possibilità di locali piogge abbondanti; sulle coste non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi“.

La situazione meteo – Tirreno

“Già nella notte si avrà un generale calo dei geopotenziali sul Mediterraneo Occidentale, che diventerà più marcato nel pomeriggio con la formazione di un cut-off sulle Baleari. La rotazione ciclonica sulle Baleari si estenderà inoltre al suolo, impostando correnti meridionali che alimenteranno un CAPE fino a 200-500 J/kg. Qui si formeranno diverse convergenze che daranno origine a diverse celle temporalesche; lo shear 0-6 km sarà medio basso (7-13 m/s) e i venti in quota orientati verso le coste Italiane, quindi le celle in formazione difficilmente saranno ben organizzate, ma si sposteranno comunque verso la terraferma, interessando principalmente i settori costieri“, spiega PRETEMP.

“Un cenno di attenzione merita la convergenza al suolo sul Golfo di Genova. Questa sarà presente già nella notte e rimarrà pressoché stazionaria per gran parte della giornata. Come simulato da diversi modelli locali questa configurazione potrà generare in modo continuato rovesci che andranno poi a impattare le coste liguri; tuttavia la scarsità di CAPE non determina condizioni tali da poter emettere un livello 1 di pericolosità“, sottolinea il bollettino.

Ionio e basso Adriatico

Nel pomeriggio “l’instabilità sul mar Ionio e sul Basso Adriatico andrà ad aumentare con valori di CAPE fino a 500 J/kg. Anche su queste zone una convergenza di venti estesa e persistente, in un contesto di shear moderato-alto (15-20 m/s) potrà generare locali piogge abbondanti. La presenza di CAPE 0-3 km superiore a 100 J/kg e di SRH medio-alto non esclude la possibilità di qualche tromba marina“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.