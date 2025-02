Allerta Meteo, oggi maltempo in una regione: sabato all’insegna di rovesci e temporali

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 22 febbraio 2025, per rischio rovesci e temporali in una regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Nella giornata di oggi, sabato 22 febbraio 2025, “persisteranno condizioni anticicloniche in quota sull’Europa Centrale mentre una saccatura atlantica farà il suo ingresso sull’Europa Occidentale causando flussi meridionali relativamente umidi sui settori occidentali del dominio di previsione con PWAT in aumento sino a 20 mm tra Mar di Sardegna e Golfo Ligure. Sul Golfo saranno presenti minimi valori di CAPE, sino a 200 J/kg e scarsa inibizione. Sono pertanto previsti rovesci o temporali con scarso sviluppo verticale non forti in Liguria, in parte aiutati anche dal sollevamento orografico, compatibili con un livello di pericolosità 0“, riporta il bollettino PRETEMP. “Da non escludere la formazione di una cella temporalesca più intensa associata a piogge forti concentrate nel genovesato, dove è presente una convergenza tra lo Scirocco e la Tramontana“.

